Приглашаем - День открытых дверей 29 марта 2025 года 

Откройте двери в будущее: день открытых дверей в школе ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I 29 марта 2025 года Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I приглашает вас и ваших детей на день открытых дверей! Присоединяйтесь к нашей аудитории 29 марта 2025 года, чтобы узнать больше о возможностях, которые мы предлагаем для раскрытия талантов и достижения успеха.