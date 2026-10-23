Российские войска применили по Украине новую модификацию беспилотника семейства «Герань». Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный по позывному «Флеш».
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