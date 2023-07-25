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Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что Байдену могут вынести импичмент

Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что Байдену могут вынести импичмент

Палата представителей конгресса США может довести разбирательство о предполагаемых коррупционных схемах американского лидера Джо Байдена до вынесения импичмента главе государства, считает спикер нижней палаты американского парламента Кевин Маккарти.

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