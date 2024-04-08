Эффективное управление временем для предпринимателей.

Содержание Методы эффективного управления временем Метод матрицы Эйзенхауэра Примеры задач для предпринимателей: Эффективное управление временем методом Помодоро Как работать с методом Помодоро: Примеры задач для предпринимателей для метода Помодоро Основные ошибки, которые мешают эффективному управлению временем Инструменты для планирования и контроля времени Примеры использования инструментов для разных целей: Коротко о главном Дополнительно В мире бизнеса каждая минута - ценный ресурс.