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Эффективное управление временем для предпринимателей.

Эффективное управление временем для предпринимателей.

Содержание Методы эффективного управления временем  Метод матрицы Эйзенхауэра Примеры задач для предпринимателей: Эффективное управление временем методом Помодоро Как работать с методом Помодоро: Примеры задач для предпринимателей для метода Помодоро  Основные ошибки, которые мешают эффективному управлению временем  Инструменты для планирования и контроля времени  Примеры использования инструментов для разных целей:  Коротко о главном  Дополнительно  В мире бизнеса каждая минута - ценный ресурс.

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