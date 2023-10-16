Труп с ножом в сердце: умер знаменитый российский артист

Страшная картина предстала перед женой покойногоУжасная трагедия разыгралась в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в собственной квартире обнаружено тело знаменитого российского художника и музыканта Гавриила Лубнина.
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