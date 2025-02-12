В Госдуму внесут законопроект о введении в школах оценки за поведение

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев внесут на рассмотрение палаты законопроект о введении в школах оценки за поведение.
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