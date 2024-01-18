Обвиняемой в совершении теракта в Петербурге Дарье Треповой поставили диагноз

Дарья Трепова*, которая обвиняется по статье о совершении теракта в кафе в Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявила в ходе судебного слушания, что не согласна с выводами психолого-психиатрической экспертизы.
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