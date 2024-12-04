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Трамп думает, партия решает: на ключевом посту шефа Пентагона в новой администрации США может произойти замена

Трамп думает, партия решает: на ключевом посту шефа Пентагона в новой администрации США может произойти замена

Избранный президент США Дональд Трамп пока окончательно не определился с кандидатурой главы оборонного ведомства Штатов.

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