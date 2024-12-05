Автомобилистам в России предлагают новшество - цифровую сервисную книжку собственного автомобиля

В разделе «Гараж» на «Авто.ру» стала доступна цифровая сервисная книжка. В дирекции интернет-площадки отметили, что цифровая сервисная книжка — новый инструмент, который позволит автомобилистам сохранять всю историю обслуживания автомобиля в одном месте.