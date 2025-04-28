Гвардиола: «Манчестер Сити» на тысячу миллионов очков позади «Ливерпуля». Мы всегда были машиной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сезоне для «горожан» — Можно ли будет считать сезон успешным в случае завершения чемпионата в топ-5 и победы в Кубке Англии?Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сезоне для «горожан»— Можно ли будет считать сезон успешным в случае завершения чемпионата в топ-5 и победы в Кубке Англии?— Нет! Этот сезон не назвать хорошим.
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