Гвардиола: «Манчестер Сити» на тысячу миллионов очков позади «Ливерпуля». Мы всегда были машиной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сезоне для «горожан» — Можно ли будет считать сезон успешным в случае завершения чемпионата в топ-5 и победы в Кубке Англии?Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сезоне для «горожан»— Можно ли будет считать сезон успешным в случае завершения чемпионата в топ-5 и победы в Кубке Англии?— Нет! Этот сезон не назвать хорошим.