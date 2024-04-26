Ван И заявил Блинкену, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая

Руководитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван И заявил американскому государственному секретарю Энтони Блинкену, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела КНР или подавлять ее развитие.
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