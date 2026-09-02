Финансы и романсы.

Аве, соордынцы! Сегодня (пока) - один, несмотря на солнечную погоду. Зато "Хорнет". Стоим в кустах, никого не трогаем, починяем примус УАЗ-"Фермер" - на тебе, прилетел.
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