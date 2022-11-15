Сложная тема в современном обществе, но решение есть

﻿﻿изображение с https://unsplash.com/photos/CbZC2KVnK8sВот 10 советов, которые родители могут использовать, чтобы разумно сократить время, проводимое детьми за экраном: Модель использования здорового гаджета Родители должны быть образцом для подражания в использовании гаджетов для своих детей.