В Астрахани иностранных студентов, включивших на улице громкую музыку в день траура, выдворили из России

При этом их еще обязали выплатить штрафы за нарушение общественного порядка. Напомним, что 24 марта - в день общенационального траура по погибшим в терактев «Крокус Сити Холле» - в Астрахани задержали нескольких мигрантов, которые слушали громкую музыку, которая гремела из автомобиля, припаркованного на тротуаре под окнами жилых домов.