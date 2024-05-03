В Астрахани иностранных студентов, включивших на улице громкую музыку в день траура, выдворили из России

При этом их еще обязали выплатить штрафы за нарушение общественного порядка. Напомним, что 24 марта - в день общенационального траура по погибшим в терактев «Крокус Сити Холле» - в Астрахани задержали нескольких мигрантов, которые слушали громкую музыку, которая гремела из автомобиля, припаркованного на тротуаре под окнами жилых домов.
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