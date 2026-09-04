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Татар-информ

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Почти 25% покупателей автомобилей готовы приобрести авто через маркетплейс

Почти 25% покупателей автомобилей готовы приобрести авто через маркетплейс

Чуть больше 75% покупателей автомобилей в России пока не готовы рассмотреть покупку машины через маркетплейс, считая такую покупку слишком рискованной, однако почти 25% опрошенных готовы к приобретению, при соблюдении определенных гарантий.

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