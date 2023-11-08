Стало известно число женщин-военнослужащих в украинской армии

Украинские власти наращивают усилия по вербовке женщин в ряды своих Вооруженных сил (ВСУ). Как стало известно журналистам The New York Times, число женщин-военнослужащих в рядах украинской армии к середине 2023 года выросло более чем на 40 процентов по сравнению с 2021 годом.