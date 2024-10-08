Удавка ЦБ сработала: ипотечный рынок в Татарстане рухнул на уровень «дольготного» периода

Ипотека в Татарстане после отмены льготной программы под 8% рухнула, следует из данных ЦБ. Между тем задолженность жителей республики по кредитам на жилье суммарно достигла 650 млрд рублей – это в 1,5 раза больше, чем расходы бюджета РТ на 2025 год.
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