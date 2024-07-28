Патрушев не увидел разницы для РФ между Трампом и Харрис

России всë равно, кто возглавит США после победы на президентских выборах в ноябре — кандидат от Республиканской партии, экс-президент страны Дональд Трамп или же представительница Демократической партии Камала Харрис, поскольку в отношении РФ их политика существенно не изменится.
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