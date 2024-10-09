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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» самый дорогой состав в мире – он оценен в 1,728 млрд евро. «Ман Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Барса» – 5-я, «МЮ» – 8-й, «Зенит» – 55-й (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг клубов, чьи футболисты (включая игроков, отданных в аренду в другие команды) имеют самую высокую совокупную трансферную стоимость.

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