Главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина

Впервые за 113-летнюю историю британской внешней разведки MI6 её руководителем станет женщина. Согласно информации Times, на завершающем этапе отбора все три финалиста оказались женщинами, среди которых две действующие офицера разведки и одна высокопоставленный дипломат.
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