Страны Евросоюза закупят для Украины больше американских систем зенитных ракетных комплексов Patriot до начала зимы 2026 года.
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