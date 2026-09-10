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Пронедра

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Параметры ипотеки изменятся с 1 октября, что с льготными программами и ставками

Параметры ипотеки изменятся с 1 октября, что с льготными программами и ставками

С 1 октября изменятся параметры ипотеки, определяя, что будет с льготными программами и ставками в банках.

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