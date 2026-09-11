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Александр Лукашенко велел "встряхнуть всю армию" вплоть до мобилизации

Александр Лукашенко велел "встряхнуть всю армию" вплоть до мобилизации

В ряде подразделений уже проведены проверки — в ходе них отрабатывали действия строго "как будет в войне" Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября на совещании с военными на полигоне Обуз‑Лесновский объявил о планах проверить боевую готовность всей армии — вплоть до мобилизации, сообщают "Известия" со ссылкой на агентство "БелТа".

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