Александр Лукашенко велел "встряхнуть всю армию" вплоть до мобилизации

В ряде подразделений уже проведены проверки — в ходе них отрабатывали действия строго "как будет в войне" Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября на совещании с военными на полигоне Обуз‑Лесновский объявил о планах проверить боевую готовность всей армии — вплоть до мобилизации, сообщают "Известия" со ссылкой на агентство "БелТа".