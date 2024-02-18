Более 60 человек получили травмы из-за гололедицы в Петербурге за сутки

Чаще всего врачи диагностировали переломы рук, ног и травмы головы. Плюсовая температура, которая установилась в Петербурге в эту субботу, стала причиной нескольких десятков обращений петербуржцев в медпункты.
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