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FiNE NEWS

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Петербуржец приговорён к 6 годам колонии за мошенничество под видом брокерских услуг

Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Ярослава Углова к 6 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

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