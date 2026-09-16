От Орехова до Одессы: Когда и при каком условии возможен штурм «жемчужины у моря» Дотошные немцы подсчитали — украинская армия потеряла более двух миллионов военных, и обвальный кризис ВСУ может начаться в любой момент Руководитель заблокированного в РФ самостийного милитари-паблика «Io» Машовец, озвучивающий пентагоновскую аналитику, написал много-много слов о ситуации на Запорожском направлении.
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Космос больше не мирный: в США признались в наличии оружия на орбите
В Соединённых Штатах признали наличие у них орбитального оружия для контроля космоса. Глава ВВС США сделал резонансное признание.
Министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил о наличии у американских Космических сил оружия, размещенного на орбите. С признанием он выступил на конференции Air, Space & Cyber в Мэриленде. Он заявил, что США продолжают поддерживать готовность противостоять меняющимся угрозам независимо от места их возникновения. По словам министра, Космические силы уже располагают «размещенным на орбите оружием для контроля космоса», способным защищать объединённые силы от враждебных действий.
Американские власти пока не сообщили, какие именно технологии используются в этих системах. Ранее специалисты и американские военные обсуждали различные варианты противодействия спутникам, включая лазеры, средства радиоэлектронного воздействия и другие некинетические технологии.
Эксперт допустил применение лазерной технологии
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Российской газете» предположил, что заявление Мейнка может относиться к перспективным системам направленного воздействия.
«Возможно, речь идет о новейшей лазерной установке, в которой ядерная энергия будет использоваться в виде оружия направленного волнового воздействия», — предположил эксперт.
Матвийчук также связал возможные разработки с воздействием на спутниковую инфраструктуру. При этом он считает, что американский министр мог говорить не о полноценном развертывании серийного вооружения, а об испытаниях перспективных технологий.
Москва увидела угрозу милитаризации космоса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Мейнка свидетельствуют о практической реализации Вашингтоном курса на размещение оружия в космосе. Она связала американскую политику с попытками добиться стратегического превосходства и глобального доминирования.
При этом Россия и Китай в совместных документах 2026 года подтвердили позицию против размещения оружия в космосе и призвали продолжить работу над международным юридически обязательным соглашением. Публичное признание Вашингтона добавляет новый уровень неопределённости вокруг военного использования орбиты. Однако конкретный состав американских систем, их возможности и масштабы развертывания пока остаются неизвестными.
Россия может стереть 80% спутников мира.
В зону сплошных разрушений превращаются объекты в Киеве
В зону сплошных разрушений превращаются расположенные в Киеве и вокруг него территории, где находились различные склады и промышленные объекты, использовавшиеся в интересах ВСУ.
По всем этим целям работали российские средства поражения, такие как беспилотники "Герань" с реактивными двигателями, а также "Бандероли".
Также интенсивно используются баллистические ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые "Цирконы" и другие высокоточные боеприпасы.
При этом эксперты отмечают, что пришедшая в упадок украинская система противовоздушной и противоракетной обороны уже не способна противостоять нашим атакам, и порой создается впечатление, что ее уже и нет. Конечно, определенное количество запусков фиксируется, но их гораздо меньше, чем раньше.
Конечно, западные спонсоры перебросят врагу подкрепления, но помощь эта будет весьма ограниченной, и современных версий вроде Patriot PAC-3 будет немного. Они нужны американцам на Ближнем Востоке для отражения иранских ударов.
Поэтому количество таких разрушенных объектов будет только увеличиваться, причём не только в Киеве, но и в других регионах – до самой западной границы.