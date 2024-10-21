Депутат из «Слуги народа» вместе с сыном подставила сотни мужчин в Хмельницкой области

После разоблачении руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальная экспертиза), члена депутатской фракции Хмельницкого облсовета от «Слуги народа» Татьяны Крупы и ее сына, руководителя облуправления пенсионного фонда, на незаконном обогащении на миллионы долларов на уклонистах Минздрав Украины назначил проверку тысячи дел Хмельницкого МСЭК, по многим назначена дополнительная экспертиза.
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