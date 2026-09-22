Не успели моргнуть: шестилетняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Юная жительница Китая Лиан Юньчжи дважды установила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика 3×3×3, показав время 4,27 секунды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не порча: Дворцов...
- Живого места не о...
- «Я тебя такой не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым