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Курские новости

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Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой предоставить жителям Суджанского района Курской области такие же меры социальной поддержки, льготы и выплаты, как участникам специальной военной операции (СВО).

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