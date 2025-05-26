“Таков путь “: будущее Мандалорца и Грогу зависит от успеха полнометражного фильмаСогласно последним слухам, студия Lucasfilm свернула производство четвертого сезона сериала “Звёздные войны: Мандалорец”, а история Дина Джарина и Грогу продолжится и, возможно, даже завершится в грядущем фильме “Мандалорец и Грогу”.