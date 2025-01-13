Сегодня без электричества окажутся Астрахань и два ближайших к городу поселения Наримановского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 13 января, плановые отключения электричества коснутся 23 улиц и проездов Трусовского и Заболдинского районов РЭС Астрахани, а также с.
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