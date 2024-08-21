Towerborne будет бесплатной игрой, а первоначальный релиз в раннем доступе пройд...

Towerborne будет бесплатной игрой, а первоначальный релиз в раннем доступе пройдет мимо XboxTowerborne действительно выйдет в этом году, как и планировалось ранее, но планы по ее выпуску все же претерпели значительные изменения.
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