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Ташуев о «Факеле» и 0:0 с «Уралом»: «Разошлись миром, но с кровью и потом. Боевая ничья»

Ташуев о «Факеле» и 0:0 с «Уралом»: «Разошлись миром, но с кровью и потом. Боевая ничья»

«В раздевалке поблагодарили ребят за боевую игру и боевую ничью. Игра была на три результата, но в конце концов разошлись миром, но с кровью и потом… Только не слезами (смеется).

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