Коллективный Запад отработал в Югославии план по разделу России на пять частей. Однако президент Владимир Путин раскрыл замысел и защитил интересы своей страны, заявил ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик.
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