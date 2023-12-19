«Я жил тогда в Одессе пыльной»: город, вдохновлявший Александра Пушкина, пытается «вымарать» дух и имя великого русского поэта

Историко-топонимическая комиссия рекомендовала Одесскому горсовету демонтировать памятник великому русскому поэту Александру Пушкину у здания посвященного поэту музея на одноименной улице, убрать объект «тень Пушкина» с перекрестка Ришельевской и Дерибасовской улиц, а также снять орден Ленина с постамента стелы, посвященной присвоению Одессе звания Город-герой, на площади 10-го апреля.