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«Больше не поработаю»: Николас Кейдж рассказал об угрозе карьере из-за искусственного интеллекта

«Больше не поработаю»: Николас Кейдж рассказал об угрозе карьере из-за искусственного интеллекта

Оскароносный американский актер Николас Кейдж заявил о возможном прекращении сотрудничества с Amazon из-за нежелания мириться с использованием искусственного интеллекта (ИИ), пишет Variety.

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