Москвич защищает небо Курской области

Доброволец из Москвы защищает небо Курской области от украинских дронов.Москвич с позывным «Андо» возглавляет расчет мобильной огневой группы и участвует в прикрытии приграничья от атак беспилотников.
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