Курганинский районный суд Краснодарского края вынес приговор местному жителю Даниле Поколоде, признанному виновным в несообщении о террористическом акте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт оценил пе...
- Экс-замминистра о...
- Умные гаджеты и у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым