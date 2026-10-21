Мерц заявил, что его главная забота — Россия, а не экономика Германии. «Моя главная забота — не наша экономика, не Евросоюз, не Америка и не Китай.
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