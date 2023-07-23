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Переговоры Путина с Лукашенко продлятся два дня

Переговоры Путина с Лукашенко продлятся два дня

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и белорусским коллегой Александром Лукашенко будут проходить на протяжении двух дней.

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