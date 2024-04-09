Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Восточный": онлайн-трансляция

Старт намечен на 9 апреля в 12:00 по московскому времени.Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой стартуем с космодрома "Восточный" сегодня, во вторник, 9 апреля.