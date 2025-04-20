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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Демченко: «Игрокам «Химок» некуда деваться – придется играть, даже если не платят. У меня была такая ситуация была в «Жемчужине», все ребята бились до конца. Тренером у нас был Черчесов»

«У «Химок» тяжелый случай в том плане, что футболистам не выдают зарплату, и ребята организовывают бойкот.

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