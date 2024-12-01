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СССР-Россия

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Путин подошел к настоящей красной линии внутри России

Путин подошел к настоящей красной линии внутри России

«А может это дворник был, он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой». Как метет новая метла, баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, комплекс «Орешник», на прошедшей неделе увидел весь мир.

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