Путин подошел к настоящей красной линии внутри России

«А может это дворник был, он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой». Как метет новая метла, баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, комплекс «Орешник», на прошедшей неделе увидел весь мир.