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В штабе Байдена назвали нового спикера Конгресса США пехотинцем Трампа

В штабе Байдена назвали нового спикера Конгресса США пехотинцем Трампа

Представитель предвыборного штаба президента США Джо Байдена Аммар Мусса раскритиковал нового спикера нижней палаты Конгресса США Майка Джонсона, назвав его «верным пехотинцем» бывшего главы государства Дональда Трампа.

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