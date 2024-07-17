В Подмосковье набирает обороты мошенничество в домовых чатах

Аферисты, маскируясь под жильцов МКД, предлагают что-то купить или просят о помощи.Новые формы мошенничества набирают обороты в Подмосковье, где аферисты, маскируясь в домовых чатах под жителей многоквартирных домов, предлагают что-то купить или просят о помощи.