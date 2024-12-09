Психолог Кулешова: нежелание супругов развиваться уничтожает брак

Представляя отношения в браке, каждый видит свою идеальную картинку по-своему. Для кого-то она похожа на захватывающее путешествие длиною в жизнь, кто-то пробирается сквозь джунгли и наслаждается неизведанным.
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