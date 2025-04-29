Проект ФКГС помог преобразить 13 общественных пространств в Лабытнанги за 6 лет

За последние шесть лет в Лабытнанги преобразили 13 общественных пространств благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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