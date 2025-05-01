Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «пересмотрел» своё отношение к «участию» американской стороны в конфликте на Украине в связи с негативным отношением к выводу американского контингента из Афганистана.
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