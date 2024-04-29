Эксперт Худалов: инфляция в США может привести к рекордной цене на золото

Главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов заявил РИА Новости, что продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года.
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