Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Киева с США по металлам

Global Look Press/Sebastian Barros/Keystone Press Agency Соглашение Украины и США по передаче прибыли от редкоземельных металлов является глупостью, заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X.
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