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Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Киева с США по металлам

Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Киева с США по металлам

Global Look Press/Sebastian Barros/Keystone Press Agency Соглашение Украины и США по передаче прибыли от редкоземельных металлов является глупостью, заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

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Комментарии
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Eduard
США 500 миллиардов Украине не давали,а из того что выделили забрали назад в АМЕРИКУ, как аам сделочка? Дали десятку требуют миллион!
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1 д.
Eduard
А потом Европа передав мпллиард потрезует 100 триллионов! Наглые!
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1 д.
Eduard
Россия должна всю Украину забрать,а Западу большую фигу показать!
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1 д.
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